Beppe Marotta (LaPresse) - Calciomercato.itPer sopperire l'addio diSkriniar sarebbe stato ... Smaltita la delusione per quello che per anni è stato uno deiidoli della tifoseria, il ...Di seguito ledichiarazioni del tecnico milanese al termine dell'incontro, riportate sul ... Preferito ancora una volta ad Adolfo Gaich,Djuric ha faticato parecchio a far salire la ...Commenta per primo La corsa Champions che prosegue e che torna a riproporre la candidatura deldopo il netto successo sulla già retrocessa Samp, l'attesa per la supersfida tra Napoli ed ...

Milan, le principali insidie per la corsa Champions sono Roma e Atalanta Pianeta Milan

Emiliano Leva, allenatore del centravanti italiano ai tempi delle giovanili della Lazio, è stato intervistato ai microfoni di MilanNews.it, dove ha parlato di Scamacca e Frattesi, cresciuti nella Capi ...Riguardo all’accostamento di Gianluca Scamacca al Milan, la redazione di MilanNews.it ha contattato telefonicamente in esclusiva Emiliano Leva, allenatore del centravanti italiano ai ...