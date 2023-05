Milan | la fiducia di Maldini ed i dubbi di Pioli | nuovo scenario sul futuro di De Ketelaere

(Di domenica 21 maggio 2023) L’ennesima scialba prestazione di una stagione che sembra non finire mai per Charles De. Entrato in campo al 71’ –...

... io sempre a disposizione della Juve in questi sette anni, prima ancora del, del Cagliari. ... Sempre sulladella società: 'Dispiace non essere in finale di Coppa Italia ed Europa League, ...Abbiamo anche lo scontro diretto con il, matematicamente ci servono tre punti per essere ... Juve, Allegri: "Sento la, Cuadrado ha fatto una battuta" Il tecnico bianconero ha proseguito: "...... abbiamo giocato bene e questo ci dàper le ultime due partite di campionato. Siamo andati ... È evidente che il percorso delci ha regalato tantissime soddisfazioni , più di quanto avremmo ...

Milan, nuovo scenario sul futuro di De Ketelaere Calciomercato.com

Intervenuto ieri in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Valencia, Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid ed ex-Milan, ha parlato così del suo futuro: "Penso che ...Io sono sempre stato disponibile nelle società in cui sono stato: della Juventus in questi 7 anni, il Milan in quei 4 e il Cagliari nei ... scelte dove magari l'allenatore non entra”. Sente la fiducia ...