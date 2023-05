Milan | Díaz scherza sul rigore | ‘Volevo tirare ma…’

Le parole di Brahim Diaz, trequartista del, dopo la la netta vittoria per 5 - 1 dei rossoneri contro la Sampdoria Brahim Diaz ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria delcontro la Sampdoria. Di seguito le sue parole. CONTENTO A LIVELLO PERSONALE ...Ilrialza la testa dopo la bruciante eliminazione in semifinale di Champions League contro l'Inter. I rossoneri superano 5 - 1 la Sampdoria a San ...La mia permanenza ale il bacio alla maglia L'ho fatto col cuore e questo è importante, non so cosa mi aspetta il futuro. Qui sto molto bene e ci sono altre partite da affrontare. Il mio ...

Milan, Brahim Diaz: 'Rimpiango l'errore con l'Inter. Qui a Milano sto ... Calciomercato.com