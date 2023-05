Mete turistiche per il 2 giugno

(Di domenica 21 maggio 2023) Alcuni consigli su dove andare in occasione del ponte del 2: la Valle d'Itria, la Versilia, la Costiera Amalfitana, Rocchetta Nervina e Bassano del Grappa

Dall'arcipelago delle Isole Borromee del Lago Maggiore alla Sardegna e la Sicilia: ecco qualisono riuscite a resistere al caos e a rimanere fedeli a se stesseTra lepredilette di inglesi e tedeschi figura il lago di Garda con le sue spiagge balneabili ... Secondo i dati delle agenzie, maggio e giugno sono i mesi preferiti dagli stranieri per ...Con l'arrivo delle prime giornate di sole, puntuali come ogni anno, vengono pubblicate le previsioni sulleitaliane più ambite e, tra queste, il Salento rimane in alto nelle classifiche. Secondo quanto riportato sul portale ufficiale della Regione Puglia, infatti, si attende un aumento ...

Alcuni consigli su dove andare in occasione del ponte del 2 giugno: la Valle d'Itria, la Versilia, la Costiera Amalfitana, Rocchetta Nervina e Bassano del Grappa ...Tempo di vacanze ma anche di rincari: risparmiare è possibile scegliendo una di queste tre destinazioni economiche e bellissime.