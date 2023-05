Messico | spari contro piloti rally amatoriale | 10 morti

(Di domenica 21 maggio 2023) Uomini armati scesi da un pickup hanno fatto fuoco. Altre 9 persone sono rimaste ferite Dieci persone sono rimaste uccise e nove ferite in, in un agguato armatodi unchiamato ‘Cachanillazo’, nella cittadina messicana di Ensenada, al confine con gli Stati Uniti. Il bilancio è stato reso noto dalle autorità locali. Secondo le prime ricostruzioni fornite, degli uomini armati scesi da un pickup hanno fatto fuoco su un gruppo diche era fermo sul lato della strada. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

