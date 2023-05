(Di domenica 21 maggio 2023)unin. Almeno 11 persone sono morte e una dozzina rimaste ferite in undurante l’evento noto come Cachanilazo che si stava svolgendo nel comune di San Vicente a Ensenada, una cittadina messicana al confine con il California.uninÈ di

Messico, attacco armato contro un rally amatoriale: 10 morti TGCOM

Attacco armato contro un rally amatoriale in Messico. Almeno 11 persone sono morte e una dozzina rimaste ferite in un attacco durante l’evento noto come Cachanilazo che si stava svolgendo nel comune ...Soldati al confine con il Messico, ma solo di supporto La scelta del Presidente degli Stati Uniti Joe Biden … Leggi tutto Le indagini: una guerra tra cartelli della droga all’origine dell’attacco ...