Meloni visita le zone colpite dall' alluvione “Daremo risposte”

(Di domenica 21 maggio 2023) ROMA (ITALPRESS) – Il presidente del Consiglio Giorgiahato alcuni comuni del Ravennate, tra lepiùdei giorni scorsi. Successivamente in prefettura a Ravenna ha preso parte a un vertice al quale era presente, tra gli altri, il presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini.“E' difficile ancora fare una stima dei danni, ma sono ingenti”, ha dettoai giornalisti dopo la riunione. Durante il sopralluogo nelle“mi sono anche commossa, ho trovato tanta gente commossaa tragedia che viveva ma anche commossa di speranza”.“C'è il Consiglio dei Ministri martedì, c'è tutta la giornata di domani per ottimizzare i provvedimenti su tutto quello che si ...

Così la premier Giorgiaina Ghibullo, nel Ravennate, alle popolazioni alluvionate conversando con un volontario.in prefettura a Ravenna La Presidente del Consiglio Giorgia ...21 mag 15:34i paesi del Forlivese e Ravennate Il premier Giorgiaha passato il pomeriggio visitando, con una piccolissima delegazione, i paesi del Forlivese e del Ravennate, ...'Nessun seguito di cronisti e tutti i dettagli del percorso coperti dal massimo riserbo, per unache si direbbe quasi privata, se Giorgianon fosse il presidente del Consiglio e non avesse interrotto la sua partecipazione al G7 di Hiroshima per rendersi conto di persona di cosa stia ...

Meloni in visita nelle zone devastate: "Lavorare su indennizzi e ricostruzione" | Emilia-Romagna, in 10mila tornano a casa TGCOM

La premier a Ravenna dopo il vertice in Prefettura e la visita alle zone alluvionate. "Una tragedia che però può essere occasione per rinascere più forti, ancora presto per quantificare le risorse nec ...ROMA (ITALPRESS) – Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha visitato alcuni comuni del Ravennate, tra le zone più colpite dall’alluvione dei giorni scorsi. Successivamente in prefettura a Ravenna ...