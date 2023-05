Meloni sui luoghi dell’alluvione | “Non è momento di passerelle Daremo risposte immediate” video

Leggi su secoloditalia

(Di domenica 21 maggio 2023) «Adesso il nostro compito è quello di garantire». Per affrontare le conseguenzein Emilia-Romanga «il governo c’è, ci sono anche gli altri livelli istituzionali»: quando Giorgiainterviene alla riunione in prefettura, a Ravenna, ha ancora negli occhi le scene di devastazione e di dolore. «Non è ildelle– dice il premeir – ho fatto 6 sopralin posti a caso. Mi sono anche commossa, e ho trovato tanta gente commossa dalla tragedia che sta vivendo, ma anche commossa di speranza». «C’è un consiglio dei ministri convocato per martedì – sottolinea il presidente del Consiglio – c’è tutta la giornata di domani per ottimizzare provvedimenti. Per questo volevo venire domenica nelle zone colpite dall’alluvione, ...