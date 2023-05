Meloni | ' Ora esenzioni per imprese e cittadini'

(Di domenica 21 maggio 2023) Durante il vertice alla Prefettura di Ravenna, la Presidente del Consiglio, rinetrata in anticipo dal G7, ha fatto il punto sulla situazione in Romagna. "La situazione è molto complessa, ci sono varie ...

"La situazione è molto complessa, ci sono varie emergenze diverse, ha dichiarato,quello che è molto importante che si fermi. Questo riguarda il maltempo, le frane eventuali. C'è bisogno di molto ...... ha aggiunto Bonaccini parlando con i giornalisti dopo il vertice in Prefettura a Ravenna con. 'Adesso c'è da tirare via il fango' - sottolineato Bonaccini - 'perchéil sole è nostro ...... per una visita che si direbbe quasi privata, se Giorgianon fosse il presidente del ... a Ghibullo, una frazione della città i contatti diretti con le persone che hanno perso tutto elottano ...

Alluvione, Meloni in Emilia-Romagna: ora risposte immediate. Nel Torinese il Po oltre il livello di ... Il Sole 24 ORE

"Mai caduta così tanta acqua in 48 ore, 500 persone evacuate" "Si pensa che tanta acqua così, tutta caduta in 48 ore e in maniera ...