Meloni | Non è il momento delle passerelle | sono commossa

(Di domenica 21 maggio 2023) "Non è il". Lo ha detto la premier Giorgiaa Ravenna, scusandosi per la "suspense" provocata dal fatto che non si sapeva dove fosse durante il suo sopralluogo in Emilia Romagna.

tutti però sono entusiasti della presenza di Giorgia. A Forlì, un gruppo di attivisti per il clima di Fridays for Future si è appostato fuori dalla prefettura - dove potrebbe arrivare la ...2023 - 05 - 21 17:13:01: "è il momento delle passerelle, sono commossa" 'è il momento delle passerelle, sono commossa'. Lo afferma la premier Giorgiaa Ravenna. 2023 - 05 - 21 ...... intervistato dal Messaggero , ha preferitosbottonarsi molto: 'Oggiso più con chi schierarmi, beato Pino Insegno che è così convinto. Comunque lami ha stupito , dopo Draghi pensavo ...

Meloni in Emilia Romagna: "Non è il momento delle passerelle, il governo c'è" AGI - Agenzia Italia

(Agenzia Vista) Ravenna, 21 maggio 2023 "Ero in Giappone per il G7 E la presidente del Fondo monetario internazionale, mentre cercavo di raccontare la situazione complessa che l'Italia viveva, ha det ...Partita ieri in anticipo dal G7 di Hiroshima per essere vicina alle zone alluvionate, oggi Giorgia Meloni è atterrata all’aeroporto di Rimini e poi è andata a Ravenna per fare il punto sulla situazion ...