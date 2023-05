Meloni in volo verso l' Emilia | 4 mila interventi | 180 sfollati a Ravenna

La premier Giorgiaè diretta in Emilia Romagna, dopo aver lasciato nella notte il Giappone per dirigersi nelle zone piegate dal maltempo. Ildi Stato con a bordo il presidente del Consiglio ha già fatto ...'La presidente del Consiglio Giorgiaè inverso l'Emilia Romagna, dove è attesa attorno all'ora di pranzo per un sopralluogo nelle aree colpite dal maltempo. L'aereo di Stato italiano, decollato nella notte da Hiroshima, ha ...La presidente del Consiglio Giorgiaè inverso l'Emilia Romagna, dove è attesa verso l'ora di pranzo, dopo i tragici eventi alluvionali di questi giorni. L'aereo di Stato italiano ha fatto uno scalo tecnico in Kazakistan e ...

Meloni in volo verso Emilia Romagna dopo scalo in Kazakistan Adnkronos

Il ministro sferza anche il direttore del Salone del Libro: "Scorretto che non prenda una posizione a difesa del diritto di parola" ...La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è in volo verso l’Emilia Romagna, dove è attesa verso l’ora di pranzo, dopo i tragici eventi alluvionali di questi giorni. L’aereo di Stato italiano ha fatto ...