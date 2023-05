(Di domenica 21 maggio 2023) La premier dovrebbe arrivare all'ora di pranzo La premier Giorgiaè diretta inaver lasciato nella notte il Giappone per dirigersi nelle zone piegate dal maltempo. Ildi Stato con a bordo il presidente del Consiglio ha già fatto, circa 4 ore fa, ad Astana, ed è ora diretto in Italia. Per ora di pranzodovrebbe essere in. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

... prima di salire suldi Stato che la porterà lì, dove ora sente di dover essere, in Emilia Romagna.spiega che gli altri leader presenti al summit hanno 'compreso e sostenuto' la sua ...... prima di salire suldi Stato che la porterà lì dove ora sente di dover essere, in Emilia Romagna.spiega che gli altri leader presenti al summit hanno "compreso e sostenuto" la sua ...Successivamente, quando in Giappone sarà notte fonda,salirà suldi Stato che la ricondurrà in Italia. 2023 - 05 - 20 13:51:08 Incontro Biden - Macron I presidenti americano e francese, ...

Meloni in volo verso Emilia Romagna dopo scalo in Kazakistan Adnkronos

Hiroshima, 21 mag. 21 (Adnkronos) – Il premier Giorgia Meloni è diretta in Emilia Romagna, dopo aver lasciato nella notte il Giappone per dirigersi nelle zone piegate dal maltempo. Il volo di Stato ...(Adnkronos) - La premier Giorgia Meloni è diretta in Emilia Romagna, dopo aver lasciato nella notte il Giappone per dirigersi nelle zone piegate dal maltempo. Il volo di Stato con a bordo il president ...