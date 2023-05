Meloni in Emilia - Romagna | lo Stato c' è e daremo risposte immediate

(Di domenica 21 maggio 2023) "Il governo c'è. E' stata una tragedia ma può essere un'occasione per rinascere più forti". Dopo aver lasciato in anticipo il G7 in Giappone per rendersi conto di come l'alluvione ha massacrato l'...

Dopo aver lasciato in anticipo il G7 in Giappone per rendersi conto di come l'alluvione ha massacrato l'Emilia-Romagna, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni tocca finalmente con mano il ... tra gli altri, il presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini. "E' difficile ancora fare una stima dei danni, ma sono ingenti", ha detto Meloni ai giornalisti dopo la riunione.

Meloni in visita nelle zone devastate: "Lavorare su indennizzi e ricostruzione" | Emilia-Romagna, in 10mila tornano a casa TGCOM

AGI/Vista - Nel corso della sua visita in Emilia Romagna, Giorgia Meloni parla con una donna e la rassicura: "Ci rivediamo quando le case sono tutte a posto, facciamo del nostro meglio per farvi torna ...Silvia Toffanin, nella puntata di Verissimo trasmessa domenica 21 maggio, ha espresso il suo sostegno e la sua vicinanza alle popolazioni colpite dall’alluvione ...