Meloni in Emilia Romagna incontra la popolazione Vertice in prefettura a Ravenna

(Di domenica 21 maggio 2023) AGI - Nessun seguito di cronisti e tutti i dettagli del percorso coperti dal massimo riserbo, per una visita che si direbbe quasi privata, se Giorgianon fosse il presidente del Consiglio e non avesse interrotto la sua partecipazione al G7 di Hiroshima per rendersi conto di persona di cosa stia attraversando l'in questi giorni. Migliaia di sfollati, 14 vittime e un territorio devastato. In grand sordina è arrivata in aereo, lo stesso usato per rientrare dal Giappone, a Rimini e da lì si è mossa per raggiungere le zone più colpite. A, a Ghibullo, una frazione della città i contatti diretti con le persone che hanno perso tutto e ora lottano contro il fango. Nella frazione di, la presidente del Consiglio non si è sottratta a selfie, strette di mano e abbracci con i ...

Giorgiaha deciso di visitare le zone alluvionate dell'Romagna. E per farlo, è rientrata in anticipo dal G7 in Giappone. Oggi, in tarda mattinata, è atterrata a Rimini e poi, come si legge sul ..."Siete molto bravi, portare le cose da mangiare nell'acqua... è molto bello quello che fate, mi dispiace": sono le parole rivolte da Giorgiain visita a Ghibullo, nel Ravennate, alle popolazioni alluvionate conversando con un volontario. Il cittadino ha ripreso l'incontro con il telefono e ha postato il video su Facebook.Il presidente della Regione- Romagna Bonaccini e la premiersi sono incontrati nel primo pomeriggio a Forlì per un confronto sull'emergenza maltempo in- Romagna. ...

Emilia-Romagna, in 10mila tornano a casa ma ancora 26mila sfollati | Meloni in visita alle zone devastate TGCOM

Dopo il rientro anticipato dal G7 in Giappone, la premier Giorgia Meloni si è recata quest’oggi in visita nelle zone alluvionate dell’Emilia Romagna. La presidente del Consiglio è atterrata nella tard ...Home Adn Kronos Alluvione Emilia Romagna, Meloni tra la popolazione: “Siete molto bravi” – Video In camicia verde, coda di cavallo, stivaloni per il fango, Giorgia Meloni spunta nell’emiliano in uno d ...