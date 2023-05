Meloni in Emilia Romagna con Bonaccini Ecco le immagini

17.20: no passerelle, risposte subito "Non è il momento delle passerelle. Sono qui per dare risposte immediate". Così la premierdalle zone alluvionate inRomagna. "E' una tragedia ma ci rialzeremo più forti - diceHo parlato coi sindaci e con Bonaccini per individuare quali sono le priorità. Difficile fare una ...17.20: no passerelle,risposte subito "Non è il momento delle passerelle. Sono qui per dare risposte immediate". Così la premierdalle zone alluvionate inRomagna. "E' una tragedia ma ci rialzeremo più forti - diceHo parlato coi sindaci e con Bonaccini per individuare quali sono le priorità. Difficile fare una ...Ravenna, 21 maggio 2023 Il Presidente del Consiglioal Comitato operativo a Ravenna dopo la violenta alluvione che ha colpito l'Romagna. Ecco le immagini.

Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, dopo il sopralluogo in Emilia Romagna. “È stata tragedia, ma noi dalle crisi possiamo sempre rinascere forti”, ha aggiunto. 21 Mag 2023 ...Continua l'emergenza alluvione in Emilia-Romagna con vaste aree ancora allagate nella Regione, dove l'allerta rossa continuerà fino a lunedì. In 10mila tornano a casa ma ci sono ancora 26mila sfollati ...