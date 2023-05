Meloni in Emilia-Romagna | 4 mila interventi | 180 sfollati a Ravenna

Giorgiaè atterrata stamane all'aeroporto di Rimini, come aveva annunciato ad Hiroshima, anticipando il suo rientro dal Giappone per il G7. Una volta atterrata il premier ha compiuto alcuni ......del Consiglio Giorgia, è atterrata all'aeroporto di Rimini. La premier, rientrata in anticipo dal G7, farà un sopralluogo nelle zone colpite dall'alluvione con il governatore dell'...... per la pace e la sicurezza internazionale e delle nostre Nazioni', conclude. Ha lasciato ...le ha imposto di tornare e vedere da vicino i disastri provocati dall'alluvione nelle zone dell'...

Emilia-Romagna, in 10mila tornano a casa ma ancora 26mila sfollati | Meloni a Rimini in visita alle zone devastate TGCOM

Giorgia Meloni ha lasciato in anticipo il G7 di Hiroshima per stare vicino alla popolazione dell'Emilia-Romagna colpita dall'alluvione, e per preparare il Consiglio dei ministri di domani per ...Lasciato anzitempo il vertice del G7 a Hiroshima. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, secondo quanto si apprende, è atterrata a Rimini. La premier ha… Leggi ...