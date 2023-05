Meloni apprezzata al G7 E i dem rosicano | Normali cordialità

... sembra per ora piuttosto. Eppure, gli elettori democratici non sembrano particolarmente ... Emmanuel Macron (1977), Giorgia(1975) e Rishi Sunak (1980) hanno tutti meno di cinquant'...Politicamente parlando Roberto Sergio è una figura molto. Evidenti i suoi legami a destra, considerando la scelta del governo, ma ben noti anche i rapporti al centro (amico ...... era proprio l'arrivo al potere della destra di Giorgiae Matteo Salvini. Eppure la premier ... La sua prudenza fiscale è stata notata edai mercati. In sostanza, rispetto a pochi mesi ...

Giorgia Meloni in Emilia Romagna: «Siete molto bravi» Corriere del Ticino

Rientrata in anticipo dal G7 di Hiroshima, la premier italiana ha raggiunto le zone colpite dal maltempo – Un uomo da Ghibullo (Ravenna): «Il sindaco non si è visto, lei è l'unica che si è presentata ...La premier Meloni avvistata a sorpresa nella periferia di Ravenna per far visita alle popolazioni dell'Emilia Romagna ...