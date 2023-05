Meloni a una donna in Emilia Romagna | Facciamo del nostro meglio per farvi tornare a normalità

"Il governo c'è. E' statatragedia ma può essere un'occasione per rinascere più forti". Dopo aver lasciato in anticipo il ... la presidente del Consiglio Giorgiatocca finalmente con mano il ...... ha di sicuro un amico, qualcuno che vive da quelle parti e che raccontacosa mai nemmeno sognata nel peggiore incubo. Ed è in questo dramma che oggi Giorgiaè volata, direttamente dal ...... c'è qui un livello di collaborazione che è molto prezioso insituazione come questa'. 'C'è un consiglio dei ministri convocato per martedì - ha poi annunciato la- . C'è tutta la giornata ...

Meloni in Emilia-Romagna incontra gli alluvionati: "È stata una tragedia ma sappiamo come rialzarci" RaiNews

AGI/Vista - Nel corso della sua visita in Emilia Romagna, Giorgia Meloni parla con una donna e la rassicura: "Ci rivediamo quando le case sono tutte a posto, facciamo del nostro meglio per farvi torna ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come ...