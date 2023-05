Meloni a Lupi nel I Congresso di Noi Moderati | unità e concretezza le cifre del nostro governo

Leggi su secoloditalia

(Di domenica 21 maggio 2023) Un video-messaggio di Giorgia. Matteo Salvini in videocollegamento. Tajani in presenza: i big del centrodestra presenziano con modalità diverse al primoNazionale di Noi con l’Italia/Noiall’Hotel Marriott di Roma, incentrato sul dialogo tra forze moderate. Una collaborazione in corso, alla base di un progetto sinergico già attivo all’interno della coalizione di centrodestra, di cui il presidente di “Noi”, Maurizio, rinnova auspici e prospettive.: «Noial lavoro per una nostra proposta sempre più importante». Il messaggio della«Gli italiani hanno chiesto al centrodestra in questi cinque anni di cambiare l’Italia. Il contributo deie dei centristi» all’interno della ...