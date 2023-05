Medvedev nuovo re di Roma | battuto Rune in finale

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 21 maggio 2023)(ITALPRESS) – Non è la sua superficie prediletta e proprio per questo Daniil Medveded non dimenticherà mai questi Internazionali d'Italia. Al Foro Italico il 27enne moscovita conquista il sesto Masters 1000 della carriera, il primo sul rosso: lacontro Holger, slittata a causa della pioggia grande protagonista di questa edizione, lo vede imporsi per 7-5 7-5, dopo un'ora e 43 minuti di gioco. Un successo quasi a sorpresa quello di, che nelle sue tre precedenti apparizioni anon aveva vinto nemmeno un match. Ma in questa edizione il russo ha sfoggiato un tennis quasi inedito, con una copertura del campo che è stata uno dei suoi principali punti di forza. Chiedere per credere a Zverev e Tsitsipas, fra le vittime illustri di, fino a ...