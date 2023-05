Medvedev ha una cosa da dire a Rune dopo averlo battuto | la frase in diretta tv

(Di domenica 21 maggio 2023) ROMA - Per uno che a Roma non aveva mai vinto una partita arrivare in finale è stato già un successo, ma a un giovane ambizioso come Holgernon può bastare ed è comprensibile la sua delusione ...

ROMA - Per uno che a Roma non aveva mai vintopartita arrivare in finale è stato già un successo, ma a un giovane ambizioso come Holger Rune non può bastare ed è comprensibile la sua delusione dopo aver ceduto il passo nell'atto conclusivo ...si è imposto grazie admaggiore percentuale di prime palle e a meno errori gratuiti chiudendo la sfida sulla terra rossa del Foro Italico, dopo il rinvio per la pioggia, in un'ora e 41 ...Quella divittoria con cui cala il sipario sulla due settimane più funestata dalla pioggia della storia degli Internazionali. Per questo, qualche ora prima della finale, il presidente ...

Il messaggio del russo al 20enne danese al termine della finale degli Internazionali d'Italia a Roma: ecco cosa gli ha detto ...ROMA. Daniil Medvedev ha battuto Holger Rune 7-5 7-5 in finale e vinto gli Internazionali d'Italia, il suo primo trofeo in un torneo sulla terra battuta, portando a casa un sontuoso montepremi e… ...