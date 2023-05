Mazzola | Appena posso corro a vedere il Napoli in televisione E' uno spettacolo' '

Leggi su terzotemponapoli

(Di domenica 21 maggio 2023) Sandro, ex calciatore dell'Inter, ha rilasciato un'intervista a Repubblica in vista di- Inter. Queste la sua parole: "Le confido che dall'inizio del campionato io,ilin. E' uno. -afferma- E, non per vantarmi e far capire a tutti che me ne intendo, ma da subito dissi ai miei amici come sarebbe finita. Con un trionfo". Ma undoc, oggi, ci starebbe bene in questoche ha stravinto il campionato? "Caspita, di sicuro! Io dietro a quei due là davanti, quell'attaccante formidabile col nome complicato, Kvara, ecco. E poi quel fenomeno di Osimhen. -prosegue- ...