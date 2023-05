Max Verstappen | che batosta | tutta colpa di Hamilton

(Di domenica 21 maggio 2023) Maxha preso unaclamorosa. Non è abituato a riceverne, ma quelle poche che ha incassato fanno davvero male per lui Il popolare pilota olandese ha iniziato la… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Sulla manifesta superiorità mostrata dalla RB19 die di Sergio Perez ne ha discusso Charles Leclerc , con il monegasco della Ferrari che ha constatato come la vettura progettata da ...... a tal punto che si disputerà comunque un GP grazie all'intervento di. La gara virtuale Una gara che, grazie alla tecnologia, si svolgerà però nel mondo virtuale su iniziativa del ...Questa sera, alle 21 e sempre su YouTube, è invece disponibile l'edizione del 2021 della gara del Santerno, caratterizzata dalla pioggia e che vide le prime scaramucce trae Hamilton ...

La Red Bull ha letteralmente disintegrato gli avversari in questo primo scorcio di Mondiale. La scuderia di Milton Keynes ha infatti monopolizzato la scena nei cinque appuntamenti iridati finora dispu ...Cancellata dall'alluvione in Emilia-Romagna la prima tappa del trittico Imola-Montecarlo-Barcellona, tre settimane dopo Miami il Mondiale si prepara a ripartire dal Principato di Monaco per la prima g ...