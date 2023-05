Matteo Maria Zuppi | “Calamità aiutata dall’incuria | questa sofferenza non sia vana”

(Di domenica 21 maggio 2023) Il presidente della Cei, cui il Papa ha affidato una missione di pace per l’Ucraina. «Serve uno spirito costituente di unità nazionale per curare la nostra casa comune»

A cominciare da quello del presidente della Cei, cardinaleZuppi , in cui l'arcivescovo di ... Certo, è "un percorso in salita a volte " ammette l'altra portavoce della manifestazione...Di suo,Zuppi può mettere sulla bilancia l'esperienza già fatta in questo campo: aiutò ... Zuppi, allora giovane vice parroco a Santain Trastevere, costruì questa tela, che portò allo ......SPA Valerio Crezzini Siena Michele Decorato Cosenza Cosimo Schirinzi Casarano LECCE ATALANTA... Niccolo' Turrini FirenzeTaverna Bergamo Luca Bernasso Milano UDINESE CALCIO SPA A. S. ROMA ...

Il Papa affida al cardinale Zuppi una missione di pace per l'Ucraina Vatican News - Italiano

Già nel 1992 l'Arcivescovo di Bologna condusse con successo il processo di pacificazione che portò alla fine della guerra civile in Mozambico ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...