Matteo Maria Zuppi | “Calamità aiutata dall’incuria | questa sofferenza non sia vana”

(Di domenica 21 maggio 2023) Il presidente della Cei, cui il Papa ha affidato una missione di pace per l’Ucraina. «Serve uno spirito costituente di unità nazionale per curare la nostra casa comune»

Estratto dell'articolo di Gian Guido Vecchi per il 'Corriere della Sera' cardinalezuppi foto di bacco 'Tutte le guerre finiscono con un negoziato'. Il cardinaleZuppi lo ripete dall'invasione russa ...In città dovrebbe arrivare, invece, il ministro dell'Interno,Piantedosi, per l'... Tra gli ospiti, la sorella del magistrato ucciso,Falcone, il prefettoTeresa Cucinotta, il ...Dopo le voci circolate nei giorni scorsi arriva la conferma ufficiale. Sarà il cardinaleZuppi l'incaricato di Papa Francesco nella missione di pace per cercare di mettere fine alle ostilità in Ucraina. Missione della quale lo stesso Pontefice aveva parlato per la prima volta il 30 ...

Il Papa affida al cardinale Zuppi una missione di pace per l'Ucraina Vatican News - Italiano

Serve “solidarietà nazionale per sostenere l’Emilia-Romagna”. Firmato: Matteo Maria Zuppi. L’arcivescovo di Bologna e presidente della Cei ha parlato della terribile ondata di maltempo che si è abbatt ...Il leader di Italia viva risponde al fondatore di Azione che aveva detto: «Ogni giorno subisco una randellata. Serve un time out se voglio salvare almeno la dignità» ...