Martin Scorsese non ha mai fatto un film come Killers of the Flower Moon

... abito bianco attillato con maxi spalle, perline e lustrini, intorno a cui si avvolgono drappeggi a forma di maxi fiori rossi È stata poi la volta di Killers of the flower moon di. ...L'attore 48enne è arrivato sulla Croisette per la première mondiale fuori concorso del suo nuovo film Killers of the Flower Moon insieme ad altre due leggende del cinema:, che lo ...e i suoi due attori di punta Robert De Niro e Leonardo Di Caprio hanno ricevuto una standing ovation a Cannes . Il regista americano, vincitore della Palma d'Oro con "Taxi Driver" nel ...

Delirio per Leonardo DiCaprio, trionfo di Martin Scorsese a Cannes - Speciali Agenzia ANSA

Leonardo DiCaprio, Robert De Niro e Lily Gladstone sono i protagonisti di un'avvincente storia di criminalità americana ...Prosegue a Cannes il celebere festival del cinema transalpino. Nella giornata di ieri è stato proiettato Killers of the flower Moon, nuovo film di Martin Scorsese con protagonisti Leonardo DiCaprio e ...