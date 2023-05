Il diario con i disegni che raccontano la storiaMercoledì sera dormirà finalmente nel lettino della sua cameretta nel rione San Marco a Castellammare., la bambina affetta da una grave cardiopatia congenita,a Boston grazie ad una maxi raccolta fondi, è pronta per tornare in Italia assieme alla famiglia. Quarantatrè giorni dopo ...La piccolaè stata, la gioia dei genitori Cauto ottimismo dopo otto ore di intervento a Boston Ma l'operazione non è stata fatta nell'immediatezza , in quanto al Monaldi ad ...

Mariarosaria operata a Boston, è finalmente a casa: «Così nostra figlia si riprende la sua infanzia» ilmattino.it

Mariarosaria vuole la sua quotidianità, le amiche, la scuola, il coro della parrocchia. Come tutte le bambine di otto anni è vezzosa, ha degli orecchini a ciondolo, una gonna luccicante e lunghe ...CASTELLAMMARE DI STABIA – Un abbraccio infinito. Prima quello dei suoi cari, poi quello dei suoi compagni di classe. Per la piccola Mariarosaria un barlume di normalità dopo una grande sofferenza anch ...