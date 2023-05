Marco Mengoni è il più ascoltato in Italia su Spotify dopo Eurovision

Leggi su velvetmag

(Di domenica 21 maggio 2023) Anche quest’edizione degliSong Contest si è conclusa, questa volta con la vittoria della Svezia. Se il primo posto era stato già annunciato dai bookmakers è stata l’cona sorprendere nella kermesse, classificandosi in quarta posizione. Eppure, nella gara di ascolti sembra sia stata Due vite a vincere su tutti. GliSong Contest si sono conclusi con la vittoria di Loreen con Tattoo, in rappresentanza della Svezia. Se la canzone dell’artista ha però convinto il televoto europeo, sembra che i fanni hanno scelto Due vite come canzone vincitrice e come la più ascoltata suè in cima alla classifica dei brani più ascoltati del contest.2023 ...