Marcia PerugiAssisi | “La pace non è un sogno | è un’urgenza”

(Di domenica 21 maggio 2023) Unapossibile, investendo sulle giovani generazioni. Questo il messaggio lanciato dalladellae della fraternità e alla base del Patto di Assisi, sottoscritto all’arrivo del corteo first appeared on il manifesto.

Con i ragazzi delle scuole che reggevano lo striscione della testa del corteo con la scritta "Trasformiamo il futuro" è partita da Perugia l'edizione speciale della "della pace e della fraternità '" dedicata alla formazione e al protagonismo dei giovani. In diecimila, affermano gli organizzatori, si sono messi in cammino sui passi di Francesco ...... creatività e formazione con programmi concreti e lungimiranti', ha ricordato Flavio Lotti, coordinatore del Comitato promotore. 'La pace " ha aggiunto Lotti - non è la meta ma il ...... ha rivendicato Flavio Lotti, coordinatore del Comitato promotore, per la terza volta inda quando è scoppiata la guerra in Ucraina. Leggi Anche L'uso dei missili ...

"Trasformiamo il futuro": i giovani e la marcia della Pace Perugia Assisi 2023 la Repubblica

Per la pace, con la cura Trasformiamo il futuro! Costruiamo assieme un mondo più umano La guerra continua ma non ci possiamo rassegnare. Rischiamo l’autodistruzione! Il mostro della guerra continua a ...Le Scuole e le Università italiane si trasformino in “laboratori di pace“, perché la fine dei conflitti è una soluzione sofferta ma possibile, investendo soprattutto sulle giovani generazioni: la rich ...