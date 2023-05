...Italia nella. Due ori e altrettanti argenti nel campionato europeo a squadre che si è disputato a Podebrady, in Repubblica Ceca. Da segnalare anche il nuovo record mondiale della...Buone notizie per l' Italia da Podebrady (Repubblica Ceca), sede degli Europei a squadre di2023 . Nel primo appuntamento odierno, ovvero la 35 km, sono infatti arrivate due medaglie d'......... e altri operatori del settore - come le aziende italiane Condotte, Cmc e Aci, oltre alla... 6 corsie stradali, 3 per ciascun senso di(veloce, normale, emergenza) e 2 binari ferroviari,...

Marcia 35 km: la spagnola Perez è record mondiale. Ma è ancora grand’Italia La Gazzetta dello Sport

A Podebrady i Campionati Europei di Marcia: U20 azzurri secondi al maschile e al femminile ... Straordinario Diego Giampaolo che chiude otto secondi avanti al turco Yldiz e 21 sullo spagnolo Rodriguez ...Il 28enne andriese Francesco Fortunato conquista l'oro, bronzo il campione olimpico Massimo Stano e argento per nella prova femminile per la campionessa di Tokyo Antonella Palmisano ...