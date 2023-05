Marcella Bella a Domenica In | ' Vivo a Ibiza | somiglia alla Sicilia Per strada nessuno mi riconosce'

ospite a Domenica In si apre con Mara Venier sulla sua vita a Ibiza . La cantante vive sull'isola della Spagna, ha compiuto i 70 anni e si dedica ad arte e famiglia in una vita ...è stata una degli ospiti di Mara Venier nella puntata di domenica 21 maggio di Domenica In . Un'intervista che non avveniva da tanto tempo, dato che la cantante, ormai, passa la maggior ...è nata a Catania il 18 giugno del 1952 ed è una nota cantante. Nel 1965 ha vinto le selezioni per partecipare al Festival degli sconosciuti di Ariccia, una rassegna canora organizzata ...

Marcella Bella: «Il mio lato sexy Ce l'ho di natura, ma è venuto fuori a trent'anni. Prima mi vergognavo» - ilNapolista IlNapolista

Marcella Bella ospite a Domenica In si apre con Mara Venier sulla sua vita a Ibiza. La cantante vive sull'isola della Spagna, ha compiuto i 70 anni e si dedica ad arte e famiglia in una ...Ospite a Domenica In, Marcella Bella ha ricordato una scenata di gelosia fatta al marito e ad una nota vip: di chi si tratta ...