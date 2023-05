Manchester City su Kimmich | nell’affare potrebbe rientrare Cancelo

(Di domenica 21 maggio 2023) Joshuanel mirino del. La trattativa per portare il tedesco in Inghilterraaccendersi nella prossima sessione di mercato: Guardiola avrebbe chiesto proprio il duttile giocatore del Bayern Monaco per l’estate. Difficile comunque che il club abaverese si privi di un ragazzo che considera una bandiera del club. La carta per poter cambiare qualcosaessere Joao, fuori dai radar del tecnico spagnolo. Secondo il Mirror, l’ultima grande idea delsarebbe Joshua. Il duttile giocatore del Bayern Monaco sarebbe un’esplicita richiesta di Pep Guardiola, il quale sarebbe convinto che con il tedesco simigliorare una squadra difficilmente migliorabile. ...

Commenta per primo Il Newcastle è in prima fila per assicurarsi le prestazioni di Kieran Tierney , 25enne laterale scozzese dell'Arsenal, nel mirino anche died Aston Villa. Lo riporta Football Insider .L'ipotesi è concreta se l'ex re dei paparazzi andrà a Istanbul per assistere alla finale di Champions League tra i neroazzurri e il. " Me la rischio, prendo un aereo privato e vado a ...Commenta per primo Il, secondo quanto riporta la stampa inglese, vuole offrire il rinnovo di contratto - sino al giugno 2024, con opzione per il 2025 - ad Ilkay Gundogan , in modo tale da sventare la ...

In pochi giorni il Manchester City di Guardiola si è tolto tante soddisfazioni. Prima la finale di Champions, poi la finale di Premier League. Ora il ...Joao Cancelo tornerà al Manchester City al termine della stagione. Resta da capire quale sarà la volontà del club visto che il Bayern ...