Manchester City-Chelsea | le probabili formazioni e dove vederla in tv

(Di domenica 21 maggio 2023) Squadre in campo alle 17 per la sfida di Premier League.già campione di Inghilterra dopo la sconfitta delle scorse ore dell'Arsenal.

In Premier League grande attesa per la partita delsempre più vicino alla conquista del titolo: contro il Chelsea parte nettamente favorito ma dopo gli sforzi della semifinale ...Esplode la rabbia di Katia Ancelotti, figlia di Carletto. Dopo la sconfitta con ilin Champions costata la finalissima al Real Madrid, la stampa spagnola si è scagliata contro il tecnico che ha portato per due volte la Coppa dei Campioni nella capitale iberica. E ...- Chelsea si gioca oggi, domenica 21 maggio 2023 alle ore 17. I padroni di casa hanno appena vinto, dal divano, la Premier League con la sconfitta dell'Arsenal che ha consegnato loro ...

La compagine di Pep Guardiola, pur senza scendere in campo, ha vinto la Premier League. Ma arrivano delle notizie meno confortanti dal mercato.Un erede di Haaland per la Serie A. Il giovane attaccante dopo l'exploit nella serie cadetta è pronto a sbarcare nel calcio che conta.