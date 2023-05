Manchester City-Chelsea | le formazioni ufficiali

Leggi su 11contro11

(Di domenica 21 maggio 2023) Riportiamo di seguito ledella sfida tra, valida per la giornata 37 di Premier League. Da ieri i padroni di casa sono campioni d’Inghilterra per la settima volta, grazie alla sconfitta dell’Arsenal sul campo del Nottingham Forest. Un ottimo periodo per i Citizens, reduci da undici vittorie consecutive in Premier. Inoltre, quattro giorni fa hanno travolto 4-0 il Real Madrid guadagnandosi l’accesso alla finale di Champions League contro l’Inter. Tra i protagonisti spicca Erling Haaland, che proverà a ritoccare ancora le sue strepitose statistiche. Il fuoriclasse norvegese (capocannoniere con 36 gol) ha battuto il record di Alan Shearer e Andrew Cole per numero di reti in una singola stagione di Premier League. Nel biennio 1993/95, con le maglie di Blackburn ...