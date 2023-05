Maltempo | paura in Piemonte Oltre 6 miliardi di danni Autorità del Bacino del Po | Dal governo tagli del 40%

L'immagine di home page è tratta da tweet della protezione civile. La Puglia è fra le poche regioni senza allerta per ilpur essendoci pioggia da stamani in varie zone. Situazione ancora critica per precipitazioni in Emilia - Romagna, forlivese e ravennate soprattutto. I disastri dell'alluvione hanno finora ...... frana nel Bolognese: cade un elicottero nel Ravennate - - > leggi dopo - - > ingrandisci slideshow ora il Po faFotogallery -in Piemonte, a Torino chiusi i Murazzi NUOVI ALLAGAMENTI ...... purtroppo, momenti diper un elicottero che è caduto a Belricetto di Lugo , mentre era impegnato in un intervento per i guasti alla linea elettrica provocati dal. Le quattro persone a ...

Ora il maltempo fa paura in Piemonte AGI - Agenzia Italia

L'impresa mai tentata prima: rigettare nel Po e nel Savio 3 milioni di metri cubi d'acqua. A Ravenna la corsa per salvare campi, strade e paesi ...La furia del fiume era spaventosa e al primo segnale di panico una cittadina sanlazzarese e il suo cane hanno optato per un luogo sicuro, la mediateca: "Lì c'erano degli sfollati, grazie all'accoglien ...