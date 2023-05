Maltempo | Musumeci “Giuste le sanzioni per chi sbaglia”

Leggi su iltempo

(Di domenica 21 maggio 2023) MILANO (ITALPRESS) – “Non si gioca con la vita. Chideve pagare. Vale per i cittadini, deve valere anche per chi ha responsabilità nel governo del territorio”. Lo dice Nello, ministro per la Protezione civile in una intervista a “Il Corriere della Sera” annunciando che martedì al Consiglio dei ministri porterà la proposta di una misura per fermare le stragi da dissesto idrogeologico cone poteri sostitutivi.al ministro per la Protezione civile sull'emergenza in Emilia – Romagna: nei prossimi giorni un disegno di legge che colpisca ritardi e inadempienze. “La situazione è sempre di emergenza, sia pure di più bassa pericolosità. Ma nulla è più prevedibile: con condizioni climatiche così bizzarre potrebbe accadere ancora, persino nei prossimi giorni”. Sulle risorse per la ricostruzione dice “Troveremo i fondi ...