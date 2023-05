Maltempo | Musumeci | 20 milioni per l' Emilia | ma chi sbaglia deve pagare

(Di domenica 21 maggio 2023) "Non si gioca con la vita. Chi. Vale per i cittadini,valere anche per chi ha responsabilità nel governo del territorio" Lo dice in un'intervista al Corriere della Sera Nello ...

Su cosa farà l'esecutivo per scongiurare una nuova catastrofe, il Ministro, risponde: "Nessuna misura può essere adeguata se la tutela del territorio non diventa per tutti la preoccupazione ...Su cosa farà l'esecutivo per scongiurare una nuova catastrofe, il Ministro, risponde: 'Nessuna misura può essere adeguata se la tutela del territorio non diventa per tutti la preoccupazione ...per questo sta lavorando "a uno strumento prezioso. Nei prossimi giorni presenteremo un ddl sulla prevenzione strutturale da tutti i rischi e da tutte le calamità". Chi sbaglia "dovrebbe ...

Maltempo, Musumeci: "Martedi' 20 milioni per l'Emilia-Romagna" - Italia Agenzia ANSA

MILANO (ITALPRESS) – “Non si gioca con la vita. Chi sbaglia deve pagare. Vale per i cittadini, deve valere anche per chi ha ...Musumeci sta lavorando «a uno strumento prezioso. Nei prossimi giorni presenteremo un ddl sulla prevenzione strutturale da tutti i rischi e da tutte le calamità» ...