Maltempo | Meloni | ‘molto lavoro da fare | trovato cittadini molto orgogliosi’

(Di domenica 21 maggio 2023) Ravenna, 21 mag. (Adnkronos) – “Hoorgogliosi, che stavano ale dicevano ci rimettiamo in piedi. L’Italia in queste situazioni tira fuori il suo meglio. Non è il momento delle passerelle, mi sono anche commossa, però hotanta gente commossa di speranza. Ho parlato con il presidente Bonaccini, con i sindaci, con la Protezione civile per capire quali debbano essere le cose prioritarie”. Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giorgia, al termine del sopralluogo in Emilia Romagna.“Voglio ringraziare il Prefetto, il viceministro Bignami, il ministro Salvini, il Governo c’è, ci sono anche gli altri livelli istituzionali, c’è un livello di collaborazione che èprezioso in una situazione come questa. è stata una ...

Giorgiasi è recata in auto, con una ristrettissima delegazione, anche nel Forlivese. Intanto restano 622 le strade chiuse in Emilia - Romagna a causa dell'ondata di, di cui 225 ...Il presidente della Regione Emilia - Romagna Bonaccini e la premiersi sono incontrati nel primo pomeriggio a Forlì per un confronto sull'emergenzain Emilia - Romagna. ...... Michele De Pascale, del Pd: 'Nessuno sa dove sia la premieroggi e questo però io penso sia ...stiamo aspettando per ricordarle che l'Emilia non è stata colpita semplicemente dal forte...

Meloni in visita nelle zone devastate: "Lavorare su indennizzi e ricostruzione" | Emilia-Romagna, in 10mila tornano a casa TGCOM

Lo afferma la premier Giorgia Meloni da Ravenna. Alla luce dell’emergenza sancita dal maltempo che si è abbattuto sull’Emilia-Romagna, in particolare sul Bolognese e la Romagna “chiediamo al Governo ...Ravenna, 21 mag. (Adnkronos) – “Ho trovato cittadini molto orgogliosi, che stavano al lavoro e dicevano ci rimettiamo in piedi. L’Italia in queste situazioni tira fuori il suo meglio. Non è il momento ...