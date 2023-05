Maltempo | in Emilia Romagna 36mila evacuati e oltre 100 comuni coinvolti - Oggi attesa la visita della Meloni

...riapertura Bologna - Rimini entro il 2 giugno Alla luce dell'alluvione che ha colpito l'- ... dopo la chiusura legata alè ora aperta completamente alla circolazione stradale. TI ...... prima di salire sul volo di Stato che la porterà lì, dove ora sente di dover essere, in... E, infatti, la delegazione italiana parte nella notte per arrivare nella terra violata dalgià ......aiuto arriverà dal Fondo di solidarietà dell'Ue che per il sisma del 2012 fece arrivare all'-... Con ilche incombe il pericolo non è scampato e anche per questo martedì il governo ...

Maltempo, Giorgia Meloni attesa domani in Emilia Romagna | Salvini: "Sbloccare le dighe ferme da decenni" TGCOM

ll Gruppo Hera ha già interrotto per i propri clienti – famiglie e imprese – dei comuni emiliano-romagnoli in stato di emergenza l’emissione delle fatture relative a tutti i servizi erogati: energia e ...Nicola e Alberto sono andati in aiuto di Elisa Bargnani, gambarese di origine residente a San Lazzaro, una delle zone colpite dall'alluvione ...