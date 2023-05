Maltempo e alluvione | ma per la siccità occasione mancata | «Preso solo l' 11% dell' acqua» Le falle nel sistema di raccolta

(Di domenica 21 maggio 2023) A Rotterdam, in Olanda, il consiglio comunale era preoccupato per la gestionee piogge abbondanti. Così piazza Benthemplein è diventata Water Square: undi tre invasi che,...

Laura Pausini ha postato foto della sua casa, colpita dall'alluvione. Oggi è attesa Giorgia Meloni, che rientra dal G7 a Hiroshima in Giappone, in questa terra martoriata dal maltempo. Sono circa 180 gli sfollati dell'alluvione che ad oggi sono ospitati nei 4 hub messi a disposizione, dove è attesa attorno all'ora di pranzo per un sopralluogo nelle aree colpite dall'alluvione. Rimane l'allerta maltempo in Piemonte, Sicilia, Sardegna e Calabria

Alluvione, Salvini: 'I soldi del Pnrr per il maltempo Non apriamo altro dossier' Agenzia ANSA

La presidente del Consiglio è in volo verso l'Emilia Romagna, dove è attesa per un sopralluogo nelle aree colpite dal maltempo. La premier ...La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, secondo quanto si apprende, è atterrata a Rimini. L'aereo di Stato è arrivato dal Kazakistan, dove è stato fatto uno scalo tecnico dopo la partenza a notte ...