(Di domenica 21 maggio 2023) Emergenza in Piemonte. Il livello fiume Po è salito di 1,5in un solo giorno ai Murazzi die in più punti ha raggiunto livelli di preallarme. Sotto osservazione sono anche molti corsi d'acqua a causa delche ha devastato la Romagna, ma con danni pesanti anche nelle regioni limitrofe dalla Toscana alle Marche. Questo è quanto emerge dal monitoraggio delladal quale si evidenziano gli effetti delle forti perturbazioni che si sono abbattute sulla Penisola nel mese di maggio dopo che il primo quadrimestre del 2023 aveva fatto segnare il 15% di precipitazioni in meno ma con punte di oltre il 40% in meno al nord, rispetto alla media storica secondo i dati Isac Cnr. (EMILIA-ROMAGNA: LIVE - AUMENTA IL RISCHIO FRANE)

E' quanto emerge dal monitoraggio della9.35 E' continuato a piovere per tutta la notte ... dove è attesa attorno all'ora di pranzo per un sopralluogo nelle aree colpite dal. L'...La zootecnia - rileva la- è una componente importante del tessuto produttivo della ... (Francesco Bechis) , ilper la prima volta dalla notte di lunedì dà una tregua alla Romagna ...... vicepresidente nazionale della. Prospettive dunque drammatiche per il settore primario ... 'Causa, che ha bloccato sinora la fioritura, le api non sono in grado di nutrirsi' spiega ...

Maltempo, Coldiretti: a Torino il Po sale 1,5 metri in 24 ore Sky Tg24

"Se in Piemonte- sottolinea la Coldiretti- è allarme per il passaggio la piena del ... Nel Mugello in Toscana il maltempo, che in poche ore ha scaricato tra Marradi, Firenzuola e Palazzuolo sul Senio ...BOLOGNA – Nell’Emilia Romagna devastata dall’alluvione occorre garantire protezione, acqua e cibo agli oltre 250mila bovini, maiali, pecore e capre allevati nelle stalle delle zone colpite, dove si co ...