Maltempo | ancora piogge in Piemonte | migliora decisamente in E - R

(Di domenica 21 maggio 2023)inmentre la situazione meteorologicain Emilia Romagna. Secondo l'ultima analisi de iLMeteo.it in queste ore l'Italia èalle prese con un insidioso vortice ciclonico che continua a far piovere su alcune regioni. Le precipitazioni sonopresenti sul, soprattutto in ...

Pioggein Piemonte mentre la situazione meteorologica migliora decisamente in Emilia Romagna. Secondo l'ultima analisi de iLMeteo.it in queste ore l'Italia èalle prese con un insidioso vortice ciclonico che continua a far piovere su alcune regioni. Le precipitazioni sonopresenti sul Piemonte, soprattutto in provincia di Torino e Cuneo, a ...(Francesco Bechis) , ilper la prima volta dalla notte di lunedì dà una tregua alla ... La giornata è comunqueda allerta rossa. Vigili del fuoco (oltre 1.100 quelli in campo, arrivati ...... rendendo l'asportazionepiù complicata" ha concluso il primo cittadino di Forlì. ... ragazzi giocano a calcio nel fango FOTOGALLERY ©Ansa Continua gallery %s Foto rimanenti Cronaca, ...

Alluvione Emilia-Romagna: oltre 36mila evacuati. Ancora allerta rossa Sky Tg24

Piogge ancora in Piemonte mentre la situazione meteorologica migliora decisamente in Emilia Romagna. Secondo l'ultima analisi de iLMeteo. (ANSA) ...Maltempo oggi anche in Piemonte ... per una legge grazie alla quale si è introdotta una robusta tagliola all'utilizzo del suolo non ancora urbanizzato". A oggi, ha fatto sapere, la Regione ha raccolto ...