Maltempo a Roma | Tevere e Aniene sotto osservazione | ecco fino a quando pioverà L' allerta della Protezione Civile

(Di domenica 21 maggio 2023) Una giornata di pioggia intensa a macchia di leopardo in varie zonecapitale. Ed i livelli dell'acqua dei fiumiedcontinuano a salire, come confermano i dati delle stazioni ...

in Emilia Romagna, la strada inghiottita dalla frana a Sarsina. 'Siamo isolati'. Il video ... Banchine chiuse Inoltre la protezione civile diCapitale, per motivi di sicurezza, ha disposto ...Lo diceva da tempo il governatore della Regione Veneto, prima ancora delche si abbattè sulla sua regione nell'agosto 2017 per cui fu costretto a bussare aper gli aiuti: "La vera ..., 21 mag. Il Consiglio dei Ministri di martedi' prossimo prevedera' stanziamenti per una serie di interventi di immediatezza: dal blocco della riscossione alle scadenze giudiziarie, dal ripristino ...

Maltempo a Roma e nel Lazio, scatta l'allerta meteo per domenica e le prossime 12 ore RomaToday

Roma, 21 mag. (Adnkronos) – “Quelli di questi giorni in Emilia Romagna sono eventi eccezionali che richiedono risposte tempestive e la collaborazione di tutte le forze politiche. Però è fondamentale ...Roma, 21 mag. (Adnkronos) – “Dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni, oggi in visita in Emilia Romagna, arrivano parole chiare e determinate che rassicurano cittadini e imprese delle zone colpite ...