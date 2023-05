Maltempo | a Forlì si spala ancora fango | “A Meloni chiediamo fatti | non passerelle”

Leggi su sbircialanotizia

(Di domenica 21 maggio 2023) (Dall’inviata Silvia Mancinelli) In corso Garibaldi, a, ilriempie le strade che sembrano quelle di un’altra città rispetto alle altre pulitissime a ridosso della vicina prefettura. Qui dove è atteso l’arrivo della premier Giorgia, un gruppo di volontari offre cibo a quantino, mettono in salvo uccellini in gabbia, svuotano cantine allagate. Siamo all’ingresso di una porta Schiavonia affollata di forze dell’ordine. “Ci han detto che laverrà a fare un giro qui – spiegano gli alluvionati all’Adnkronos – ma non vogliamo”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.