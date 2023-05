Malore improvviso | postino muore nella notte a 49 anni Cleto Bucci era soprannominato Gassmann | per la somiglianza con Alessandro

, l'autista perde il controllo del bus, esce di strada e abbatte due semafori: 'Strage sfiorata' Morto dopo l'intervento chirurgico per dimagrire: Giuliano aveva 45 anni, indagati ...... era stata colpita damentre si trovava a due passi dal centro cittadino di Legnano. Erano circa le 6.50 quando la donna stava camminando in via 29 Maggio. All'è finita a terra. I ...Al momento si ipotizza un, che non ha dato scampo all'uomo. Lutto in tutto il paese, dove Salvatore era conosciuto e ...

Malore improvviso per Luigi Caporicci, addio all'imprenditore del vino a capo della Gotto d'Oro ilmessaggero.it

È morto durante la notte per un malore Cleto Bucci, 49enne di Ascoli Piceno. Ad ucciderlo è stato, probabilmente, un arresto cardiocircolatorio. Il magistrato di turno ha ...Un dramma per le città di Ancona e Ascoli. E' morto all'età di 49 anni Anacleto Bucci. L'uomo, la notte scorsa, a seguito di un improvviso malore che lo ha colto nella sua abitazione ad ...