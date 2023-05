Lutto a Villa Literno | Augusto muore dopo schianto contro una Porsche

...nella caserma dei Carabinieri Posted on 29 Aprile 2022 29 Aprile 2022 Author Redazione Grave...] Navigazione articoli Genova, aBombrini il progetto per la valorizzazione della produzione ...Non ci sono parole per descrivere ilche stanno vivendo due comunità per la perdita di ... Vinto il concorso, era diventata di casa inPrata: da qui, da semplice dipendente a capo area, ha ...Sulle alture di Sestri Ponente, una lapide ricorda il soggiorno di Alessandro Manzoni a...e noto organizzatore di concerti 'live' Posted on 14 Marzo 2023 14 Marzo 2023 Author Redazionenel ...

Muore a soli 15 anni Marta Mattielli, lutto a Teramo e a Civitella ekuonews.it

La città di Teramo si stringe al dolore dei familiari per la scomparsa della giovanissima Marta Mattielli, 15 anni, stroncata da una malattia ...Lutto a Villa Lempa e in tutto il Teramano per la scomparsa di una ragazza giovanissima. È venuta a mancare Marta Mattielli, ragazza di 15 anni che combatteva da tempo con una grave malattia. Un ...