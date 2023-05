Lupo aggredisce un cane e la padrona in Abruzzo e fugge via con la preda

(Di domenica 21 maggio 2023) L'episodio è avvenuto nel pieno centro del paese di Palombaro, in provincia di Chieti. Per il veterinario quello delè stato un comportamento anomalo. Potrebbe essere stato allontanato dal branco

La donna, Nadia Terenzi, 56 anni, era uscita a passeggio col suo cagnolino ma improvvisamente unha agguantato il cane. La donna ha provato a salvarlo ma ilè tornato alla carica, ha ...- - > Leggi Anche Donna morsa da una Porcari (Lucca), 'voleva proteggere il suo cane' Lungo il percorso della fuga tra i vicini boschi, da viale IV Novembre dove è avvenuta l'aggressione, ...La donna, Nadia Terenzi , 56 anni, era uscita a passeggio col suo cagnolino ma improvvisamente unha agguantato il cane. La donna ha provato a salvarlo ma ilè tornato alla carica, ha ...

Lupo aggredisce un cane e la padrona in Abruzzo e scappa con l'animale tra i denti la Repubblica

PALOMBARO – Un lupo avrebbe aggredito un cane al guinzaglio e la sua padrona in pieno centro a Palombaro, in provincia di Chieti. La donna, Nadia Terenzi, 56 anni, era uscita a passeggio col suo cagno ...L'animale era al guinzaglio per un'uscita in centro a Palombaro, quando è stato catturato dal predatore e portato nei boschi vicini. Probabilmente è stato sbranato ...