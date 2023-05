Lupo aggredisce un cane e la padrona in Abruzzo e fugge via con la preda

(Di domenica 21 maggio 2023) L'episodio è avvenuto nel pieno centro del paese di Palombaro, in provincia di Chieti. Per il veterinario quello delè stato un comportamento anomalo. Potrebbe essere stato allontanato dal branco

La donna ha provato a salvarlo ma ilè tornato alla carica, ha inseguito anche lei aggredendola e facendola cadere a terra e si è impossessato del cane fuggendo e tenendolo tra i denti. Lungo il ...Chieti. Unha aggredito un cane al guinzaglio e la sua padrona in pieno centro a Palombaro, in provincia di Chieti.Ilche avrebbe aggredito la donna Le parole dell'Enpa. Sull'episodio è intervenuta con una nota l'Enpa, l'Ente Nazionale Protezione Animali , che si è detto "addolorato" per quanto accaduto a ...

Di Giulia Arnaldi Dopo aver puntato il cane, si è scagliato sulla donna, che cercava di difenderlo. Poi è scappato con l’animale domestico tra le fauci lasciando una… Leggi ...Un fatto di cronaca che non può non destare preoccupazione. A Palombaro, in provincia di Chieti, un lupo ha aggredito un cane che stava passeggiando al guinzaglio con la padrona, una donna di 56 anni.