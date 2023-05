L’unico incontro tra Manzoni e Leopardi? A una festa “Avevano poco in comune | ma insieme combatterono contro retorica e servilismo”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 21 maggio 2023) Alessandroe Giacomo. Untra colossi della letteratura italiana avvenuto a Firenze nella prima metà dell’Ottocento. Cosa sappiamo di quel meeting in riva all’Arno, in una sala di un signorile palazzo cinquecentesco? Quell’appuntamento tra i due più importanti intellettuali italiani del XIX secolo è stato studiato, ma non così a fondo come ci si potrebbe aspettare. Una persona assolutamente “informata sui fatti” è il critico letterario Gino Tellini, che una quarantina di anni fa ha pubblicato un saggio proprio su quel meeting in riva all’Arno, dove il– di cui in questi giorni ricorrono i 150 anni dalla morte – era venuto con tutta la famiglia a “risciacquare i panni”, cioè i 71 fogli di grandi dimensioni su cui era stato stampato il suo romanzo storico, I Promessi ...