Intanto l'azienda di via Bixio è stata pulita a tempo, grazie a volontari che non si sono ... Dapenserà alla ricostruzione dei banconi ed appena tutto sarà asciugato farà revisionare la ...... alla fine della sua esperienza in Serie A, nel 2003, ha stabilito ildi 412 partite, 2024 ... Nel 2003 è tornato a Rimini per giocare uncampionato con la squadra della sua città , poi è ...... mentre il 10 giugno l'appuntamento della stagione con la finale della Champions League ad ... Da annotare la stagione da applausi di Erling Haaland, autore di un incredibiledi 36 gol alla ...

L'ultimo record della Germania che non c'è più AGI - Agenzia Italia

Juergen Schult della 'Ddr' stabilì il fantastico primato mondiale maschile del lancio del disco che non è stato mai battuto. Lo racconta all'AGI ...L’Oscar e il Golden Globe come miglior film in lingua straniera, quattro European Film Awards, nove David di Donatello: questi solo alcuni dei premi vinti dall’opera del regista partenopeo ...